Александр Поветкин вернулся в Россию после победы над Хьюи Фьюри

СЕГОДНЯ 12:06 2019-09-02T12:06:47+03:00

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Российский боксер Александр Поветкин вернулся в Москву из Лондона. В Великобритании он провел бой с Хьюи Фьюри – выступление оказалось трудным, но успешным.

В аэропорту спортсмена встречали болельщики и родные. Появление боксера «русского витязя» вызвало настоящий ажиотаж. Все собравшиеся смотрели бой по телевизору и в Сети. О том, как нелегко далась боксеру победа, может рассказать каждый.

Поветкин провел на ринге все 12 раундов, победу буквально вырвал, но чувство сожаления осталось. Расстраивается, что не отправил соперника в нокаут.

- Может заострил внимание на ударе. Можно было получше как-то сделать, но голова не работала, - признался боксер Пятому каналу.

После победы в Лондоне у россиянина, получившего пояс чемпиона WBA, уже есть планы – он хочет сразиться с двоюродным братом поверженного соперника Тайсоном Фьюри. Всего на счету 39-летнего боксера 35 побед и лишь два поражения.

Сайт kp.ru рассказывал, что в субботу, 31 августа, в Лондоне состоялось возвращение на ринг после почти годичного перерыва российского боксера Александра Поветкина. В сентябре 2018 года Поветкин встречался там же, в столице Британии, с британцем Энтони Джошуа. И с тех пор взял перерыв - успел найти хорошего противника, сделать операцию на руках.

Русский витязь : Поветкин вернулся в Россию после победы над Хьюи Фьюри.

ИСТОЧНИК KP.RU