Александр Поветкин в Лондоне побил британца Фьюри и вернулся с победой на ринг

В субботу, 31 августа, в Лондоне состоялось возвращение на ринг после почти годичного перерыва российского боксера Александра Поветкина. В сентябре 2018 года Поветкин встречался там же, в столице Британии, с британцем Энтони Джошуа. И с тех пор взял перерыв - успел найти хорошего противника, сделать операцию на руках. И к схватке с Хьюи Фьюри, братом известного британца Тайсона Фьюри, наш "Русский Витязь" подошел во всеоружии.

Поветкин в ринге.Фото: REUTERS

Когда Поветкина представляли перед боем, то часть зрителей встретила весьма видным гулом "Ууууу!!!" российского боксера. Однако он был полностью сосредоточен на схватке с Фьюри. Для него этот бой был крайне важен. Несмотря на свой возраст, россиянин не планировал никак уходить с ринга. И рвется вновь к высотам. Даже несмотря на то, что через пару дней после боя ему исполнится 40 лет. На официальной церемонии взвешивания Поветкин оказался чуть тяжелее - 101,7 кг против 102,3 кг.

Начало поединка прошло в очень равной борьбе.Фото: REUTERS

- Александр Поветкин очень хитрый. У него хорошие удары. Качественный вариант, он хорошо их закручивает. Вы должны быть основательно осведомлены о том, что он может делать в ринге, потому что этот парень умеет драться. К нему нельзя относиться легкомысленно, - Хьюи Фьюри очень уважительно отозвался о своем сопернике перед боем.

- Фьюри – молодой, неудобный соперник. Корявый такой. Не у каждого боксера получится с ним хорошо выглядеть. Высокий, не поймешь откуда может прилететь. Будет наверняка боксировать с дистанции, а при сближении – вязать. Вот и все, что он будет делать, - Поветкин тоже готовился очень серьезно к встрече с Хьюи Фьюри.

Встреча в Лондонев итоге проходила все 12 раундов. Все 12! И по решению судей победу одержал Александр Поветкин. Все 3 арбитра отдали предпочтение русскому боксеру - 3 карточки по 117:111.

От немалого числа ударов увернулся россиянин.Фото: REUTERS

После этого поединка изменился счет боев у Хьюи Фьюри и Александра Поветкина. Британец - 23 победы, 13 нокаутами и 3 поражения, россиянин - 35 побед, 24 нокаутами и 2 поражения.

- Я очень счастлив выиграть. Бой был интересный, благодарю публику, которая очень хорошо встречает. Хочется передать привет всем российским ребятам, и поздравить всю Россию - сказал после боя Поветкин.