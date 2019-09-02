«Недоумение и обеспокоенность»: в МИД РФ прокомментировали авиаудар США по Идлибу

СЕГОДНЯ 14:31 2019-09-02T14:31:26+03:00

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Непоследовательные и противоречивые действия Вашингтона в зоне деэскалации в Идлибе не могут не вызывать «недоумения и обеспокоенности». Соответствующим образом в МИД РФ прокомментировали несогласованный авиаудар коалиции во главе с США, которая привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня.

«С одной стороны, американские представители со всех трибун, включая ООН, требуют остановить эскалацию напряжённости в Идлибе, нагнетают страсти в связи со страданиями гражданского населения, игнорируя беспрецедентную концентрацию террористов, признанных таковыми СБ ООН. С другой — наносят воздушный удар, результатом которого стали масштабные разрушения и жертвы», — подчеркивается в сообщении ведомства.

В МИД РФ сообщили, что в ООН должны учесть последствия американской операции в Идлибе при подготовке докладов и оперативно проинформируют членов СБ ООН о ее последствиях для мирных жителей.

Напомним, 1 сентября коалиция во главе с США нанесла авиаудар по Идлибу, не уведомив российскую и турецкую стороны. В Российском Центре по примирению враждующих сторон в САР сообщили, что атака не просто поставила под угрозу сохранение режима прекращения огня, но и сорвала его в ряде направлений. Однако, в Госдепе Соединенных Штатов назвали операцию целенаправленным и точечным ответом террористам и обвинили российские СМИ в «продвижении недостоверных утверждений».

ИСТОЧНИК KP.RU