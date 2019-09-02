2019-09-02T01:29:11+03:00
Политика

Госдеп США назвал операцию в Идлибе целенаправленным и точечным ответом террористам

В Вашингтоне подчеркнули, что главари сирийских группировок в ответе за планирование атак, угрожающих жителям Америки
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Госдепартаменте США отреагировали на заявление российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии о том, что американские действия привели к многочисленным жертвам и поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в Идлибе. В Вашингтоне отметили, что эта операция была целенаправленным и точным ответом террористам.

- Мы полностью отвергаем усилия российских СМИ по продвижению недостоверных утверждений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада, - приводит слова представителя Госдепа США ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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