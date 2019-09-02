Губернатор Флориды отдал дополнительное распоряжение об эвакуации из-за урагана «Дориан»

СЕГОДНЯ 22:43 2019-09-02T22:43:39+03:00

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Одна из самых масштабных эвакуаций в истории США началась сегодня утром, 2 сентября. Более миллиона человек вывезут из штатов Южная Каролина, Джорджия и Флорида в связи с надвигающимся ураганом «Дориан».

Губернатор Флориды Рон ДеСантис отдал отдельное распоряжение об эвакуации на Восточном побережье. Согласно этому распоряжению в принудительном порядке будут вывезены с опасных территорий пациенты и сотрудники 72 домов престарелых и других социальных учреждений, сообщает NBC.

«Прекращена работа четырех аэропортов штата, на автодорогах, ведущих на север, отменена плата за проезд", - рассказал губернатор, подчеркнув, что дальнейшие меры по борьбе с ураганом будут зависеть от того, насколько быстро он будет перемещаться и от прогнозов специалистов-синоптиков.

Ранее kp.ru сообщала, что ураган «Дориан» был назван Трампом одним из сильнейших за последнее десятилетие. Также американский президент по сообщениям многочисленных СМИ якобы предлагал бороться со стихийным бедствием с помощью атомных бомб. Сообщение об этом он раскритиковал и назвал вырванным из контекста.

little_prince_ervin_joseph Ураган Дориан

ИСТОЧНИК KP.RU