Дональд Трамп: Шарахнем бомбой про урагану!

Глава Белого дома в очередной раз ошарашил своих помощников. На этот раз речь шла не о политике, о природных катаклизмах. Но предотвращать их Трамп собирается с помощью испытанного метода - военных ударов.

Например, ураганы он вознамерился забрасывать... ядерными бомбами. «Они начинают формироваться у побережья Африки, а пока они движутся через Атлантику, мы сбрасываем бомбу в центр урагана, и это его разрушает. Почему мы не можем так сделать?» - пересказывает слова Трампа на информационном портале Axios анонимный источник из окружения президента.

Белый дом отказался комментировать «частные разговоры президента, которые имели или не имели место быть с его командой по национальной безопасности». А сам Трамп позднее поспешил откреститься от приписываемой ему инициативы, написав в своем Твиттере: «Эта история о том, что президент Трамп хотел взрывать мощные ураганы с помощью ядерного оружия, прежде чем они достигнут берега, смешна. Я никогда такого не говорил. Просто еще одни фейкньюс».

На самом деле, горячие головы предлагали именно так спасать Америку от ударов стихии еще при президенте Эйзенхауре в 50-е годы прошлого века.

Однако исследователи пришли к выводу, что последствия ядерного взрыва могут быть гораздо хуже, чем последствия урагана. Но миф о том, что ураганы взрывать можно и даже нужно, оказался живучим. Настолько, что, возможно, поселился и в сознании Дональда Трампа.

В Госдуме столь неожиданное предложение от американского президента восприняли с недоумением. Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин отметил, что «такие заявления делать никак нельзя, иначе люди будут считать, что подобное применение ядерного оружия – это норма».