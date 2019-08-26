2019-08-26T18:17:18+03:00
В мире

Дональд Трамп: Шарахнем бомбой про урагану!

Президент США нашел радикальный способ борьбы со стихийными бедствиями
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава Белого дома в очередной раз ошарашил своих помощников. На этот раз речь шла не о политике, о природных катаклизмах. Но предотвращать их Трамп собирается с помощью испытанного метода - военных ударов.

Например, ураганы он вознамерился забрасывать... ядерными бомбами. «Они начинают формироваться у побережья Африки, а пока они движутся через Атлантику, мы сбрасываем бомбу в центр урагана, и это его разрушает. Почему мы не можем так сделать?» - пересказывает слова Трампа на информационном портале Axios анонимный источник из окружения президента.

Белый дом отказался комментировать «частные разговоры президента, которые имели или не имели место быть с его командой по национальной безопасности». А сам Трамп позднее поспешил откреститься от приписываемой ему инициативы, написав в своем Твиттере: «Эта история о том, что президент Трамп хотел взрывать мощные ураганы с помощью ядерного оружия, прежде чем они достигнут берега, смешна. Я никогда такого не говорил. Просто еще одни фейкньюс».

На самом деле, горячие головы предлагали именно так спасать Америку от ударов стихии еще при президенте Эйзенхауре в 50-е годы прошлого века.

Однако исследователи пришли к выводу, что последствия ядерного взрыва могут быть гораздо хуже, чем последствия урагана. Но миф о том, что ураганы взрывать можно и даже нужно, оказался живучим. Настолько, что, возможно, поселился и в сознании Дональда Трампа.

В Госдуме столь неожиданное предложение от американского президента восприняли с недоумением. Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин отметил, что «такие заявления делать никак нельзя, иначе люди будут считать, что подобное применение ядерного оружия – это норма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Напуганные немцы: Ведь русские нас не бросят?
Спецкор «КП» Дарья Асламова побывала в ФРГ, открывшей ворота для несметного количества беженцев из мусульманских государств, и убедилась, что это нашествие грозит лишить родину Шиллера и Гете своей национальной идентичности. Часть 2
Новости 24
Трамп рассказал, почему РФ не будет проситься в "Большую восьмерку"
Эксперты МВД выяснили, что задержанный зампрокурор из Чеченской республики вез с собой лекарство "Уротропин" для своего отца
ФСИН предлагает передать тюремную медицину Минздраву РФ
Пять миллионов калорий для нелюбимого мужа: в сети стал вирусным ролик с рецептом «убийственной» пиццы
Остров Борнео станет новой столицей Индонезии
В соцсетях обсуждают тему возможной инсценировки смерти Стива Джобса: Всё из-за одного фото
Гендиректор "Российских космических систем" ушел в отставку
Самый стрессоустойчивый кот проигнорировал атаку семерых бульдогов
Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян
К открытию авиасалона МАКС в аэропорту Жуковский установят новое оборудование для отпугивания птиц
Россиянка погибла при восхождении к вулкану Фудзи
Американские ученые рассказали, какая еда усугубляет развитие онкологии
В Госдуме прокомментировали идею Трампа бороться с ураганами ядерным оружием
Макрон прокомментировал насмешки главы Бразилии над его супругой
Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и обсудят ситуацию в Сирии и Украине
Не были в браке и пяти минут: Молодожены погибли в аварии по пути из загса
В Италии заключенный сбежал из тюрьмы с помощью связанных простыней
Елена Малышева оценила перспективу введения четырехдневной рабочей недели
"Куда хочу - туда иду": Глава офиса Зеленского нашел оправдание своей поездке в Сен-Тропе