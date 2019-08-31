2019-08-31T19:19:10+03:00
Общество

Трамп назвал ураган Дориан одним из самых сильных за последнее десятилетие

В своем Твиттер президент США написал, что пострадать могут штаты Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп призвал американцев оставаться в безопасных местахТрамп призвал американцев оставаться в безопасных местахФото: REUTERS
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Дональд Трамп в своем твиттере призвал американцев находиться в безопасных местах в связи с приближающимся ураганом Дориан. Под угрозой сразу три штата - Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина. Это значит, что опасность от стихии куда больше, чем прогнозировали ранее.

- Ураган движется и очень трудно предсказать его траекторию. Одно известно точно - это один из самых больших и сильных, и действительно широких, ураганов, которые мы видели за последние десятилетия, - написал глава Белого дома в соцестях.

Ураган постепенно набирал мощность и в пятницу 30 августа усилился до четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира – Симпсона. Ранее Президент США предупреждал о приближении опасного погодного явления жителей Флориды. В другом штате, Джорджия, объявили режим ЧС из-за Дориан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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