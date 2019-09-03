Пять человек погибли при взрыве машины в Кабуле
Ранения получили около 50 местных жителей
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В Кабуле в результате подрыва талибами* заминированного автомобиля погибли пять человек. Ранения различной степени получили около 50 местных жителей. Взрыв произошел в понедельник, 2 сентября вечером.
Сообщается, что ЧП случилось районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где расположены несколько иностранных компаний.
*Талибан - запрещенная в РФ организация.
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ИСТОЧНИК KP.RU