Пять человек погибли при взрыве машины в Кабуле

СЕГОДНЯ 00:44 2019-09-03T00:45:36+03:00

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В Кабуле в результате подрыва талибами* заминированного автомобиля погибли пять человек. Ранения различной степени получили около 50 местных жителей. Взрыв произошел в понедельник, 2 сентября вечером.

Сообщается, что ЧП случилось районе Кабула PD9, недалеко от комплекса Green Village, где расположены несколько иностранных компаний.

*Талибан - запрещенная в РФ организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU