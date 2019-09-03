Посольство РФ в Лондоне назвало неприемлемым высказывание Джонсона о Второй Мировой войне

СЕГОДНЯ 02:11 2019-09-03T02:11:24+03:00

Британский премьер сравнил действия СССР в восточной Польше в 1939 году с гитлеровской агрессией

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Посольство России в Лондоне прокомментировало слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о действиях СССР в восточных районах Польши в начале Второй Мировой войны, в сентябре 1939 года. Политик заявил, что европейская страна оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

В свою очередь в диппредставительстве подчеркнули, что подобные высказывания неприемлемы.

- Постановка вопроса, при которой действия СССР фактически приравниваются к гитлеровской агрессии, совершенно неприемлема. Подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Сожалеем, что премьер-министр избрал другой ракурс, который, к счастью, не пользуется значительной популярностью в Великобритании, - заявили в посольстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU