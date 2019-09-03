Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири

СЕГОДНЯ 03:58 2019-09-03T03:58:27+03:00

Иностранные компании хотели бы добывать газ на Сахалине и Ямале

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Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские компании проявляют интерес к Дальнему Востоку. В частности, их интересует разработка газовых месторождений на Сахалине и Ямале.

- Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов - добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм, - рассказал посол в интервью газете «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU