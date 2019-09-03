Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Иностранные компании хотели бы добывать газ на Сахалине и Ямале
Изменить размер текста:
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские компании проявляют интерес к Дальнему Востоку. В частности, их интересует разработка газовых месторождений на Сахалине и Ямале.
- Наблюдается интерес и к развитию бизнеса на Дальнем Востоке. Среди потенциальных отраслей для совместных проектов - добыча природного газа, пищевая промышленность, целлюлозное производство, промысел морепродуктов и туризм, - рассказал посол в интервью газете «Известия».
Новость дополняется
ИСТОЧНИК KP.RU