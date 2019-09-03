2019-09-03T04:18:11+03:00
Политика

Украинское Госбюро расследований может допросить Порошенко с детектором лжи

Экс-президент незалежной во вторник явится в ГБР
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Государственно бюро расследований Украины намерено в третий раз допросить бывшего президента страны Петра Порошенко. Отмечается, что для этого правоохранители могут использовать полиграф.

Против бывшего главы государства расследуется 11 уголовных дел. По какому из них экс-политику нужно во вторник, 3 сентября явиться в Госбюро не уточняется.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Нью-Джерси отменили парад из-за обнаружения взрывчатки
Число жертв пожара на судне в Калифорнии выросло до восьми
Посол России в США заявил о заинтересованности Америки в Дальнем Востоке и Сибири
Росстат подсчитал число работающих женщин в России
Как минимум пять человек погибли из-за сильнейшего урагана «Дориан» на Багамских островах
Ураган «Дориан», бушующий в США, ослаб до четвертой категории
Посольство РФ в Лондоне назвало неприемлемым высказывание Джонсона о Второй Мировой войне
В Москве задержали журналиста Илью Азара
Умер Терренс Дикс, сценарист сериала «Доктор Кто»
В США задумались о введении смертной казни за массовые убийства
Пять человек погибли при взрыве машины в Кабуле
Путина возмутила информация о чиновнице, назвавшей подтопленцев «бичевней»
Любовь Соболь задержали после участия в несогласованной акции 31 августа
На Украине рассказали о катастрофической нехватке угля
Российские дипломаты посетили подозреваемого по делу убийства гражданина Грузии в Берлине
Губернатор Флориды отдал дополнительное распоряжение об эвакуации из-за урагана «Дориан»
СМИ рассказали о новой схеме обмена заключенными между Украиной и РФ
В Испании сообщили о задержании россиянина на яхте с 800 кг кокаина
Кипр досрочно погасил кредит перед РФ суммой €1,58 миллиарда
Россия и Иран проведут совместные учения в Индийском океане
Госдума РФ прокомментировала требования Польши о репарации
"Никаких выборов": Джонсон заявил о выходе Британии из ЕС 31 октября текущего года
Турция сообщила о готовности заключить новый контракт по С-400
Путин прибыл в Монголию на мероприятия по случаю юбилея победы на Халкин-Голе
"Слякоть и ледяные дожди": синоптики предупредили россиян о теплой "европейской зиме"
Европейский спутник Аeolus уклонился от столкновения с аппаратом Starlink Илона Маска