Украинское Госбюро расследований может допросить Порошенко с детектором лжи

СЕГОДНЯ 04:18 2019-09-03T04:18:11+03:00

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Государственно бюро расследований Украины намерено в третий раз допросить бывшего президента страны Петра Порошенко. Отмечается, что для этого правоохранители могут использовать полиграф.

Против бывшего главы государства расследуется 11 уголовных дел. По какому из них экс-политику нужно во вторник, 3 сентября явиться в Госбюро не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU