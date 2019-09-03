Украинское Госбюро расследований может допросить Порошенко с детектором лжи
Экс-президент незалежной во вторник явится в ГБР
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Государственно бюро расследований Украины намерено в третий раз допросить бывшего президента страны Петра Порошенко. Отмечается, что для этого правоохранители могут использовать полиграф.
Против бывшего главы государства расследуется 11 уголовных дел. По какому из них экс-политику нужно во вторник, 3 сентября явиться в Госбюро не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU