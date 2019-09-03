Число жертв пожара на судне в Калифорнии выросло до восьми
Всего на прогулочной лодке находились 39 человек
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Стало известно, что число погибших в результате пожара на прогулочном судне в Калифорнии выросло до восьми человек. Всего на борту лодки находились 39 человек, 34 из которых пассажиры, еще пятеро – члены экипажа.
Судно загорелось, а потом затонуло в 20 метрах от острова Санта-Крус. Сообщается, что все члены экипажа находились на верхней палубе и успели спрыгнуть в воду. Их подобрала проходившая мимо лодка. Все 34 пассажира находились в помещении под палубой.
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ИСТОЧНИК KP.RU