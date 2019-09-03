Украинского политолога выгнали из студии телеканала "Россия 1"

СЕГОДНЯ 07:17 2019-09-03T07:50:24+03:00

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Украинский политолог Вячеслав Ковтун получил красную карточку и был вынужден в спешке покинуть студию телеканала "Россия 1" после того, как оскорбил немецкие СМИ.

Все произошло в эфире шоу "Кто против?" во время выступления главного редактора журнала World Economy Александра Сосновского, который рассказывал о поставках оружия из Германии на Украину.

"Не хочу говорить о (президенте Украины Владимире) Зеленском, его фантазии могут быть разные. Влажные, сухие, большие. Давайте лучше посмотрим, как на все это реагируют со стороны. То, что Ковтун говорит, что не будет поставок оружия, он может говорить что угодно, а вот немецкая пресса пишет обратное", — сказал Сосновский.

На его слова тут же ответил украинский эксперт, который решил сразу перейти к оскорблениям.

"Да пошла она в ж<...>, эта немецкая пресса", — крикнул политолог, и тут же его взгляд уперся в красную карточку, показанную ведущим Сергеем Михеевым.

Ковтуна попросили немедленно покинуть стыдно, что он и сделал, а обсуждение продолжилось. Выпуск шоу был опубликовал на Youtube.

ИСТОЧНИК KP.RU