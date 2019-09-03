В США священник нашел в книгах о Гарри Поттере настоящие заклинания

СЕГОДНЯ 08:23 2019-09-03T08:28:53+03:00

Пастор считает, что чтение книг о Гарри Поттере может вызвать злых духов Фото: кадр из фильма

Пастор проконсультировался с экзорцистами и решил убрать все семь изданий серии из школьной библиотеки

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Пастор Дэн Рихилл запретил учащимся начальной школы Святого Эдварда в американском штате Теннесси брать из библиотеки книги о Гарри Поттере.

Священник проконсультировался с экзорцистами, и вместе они нашли в истории об "особенном мальчике" настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов. В результате пастор разослал родителям школьникам письмо, в котором сообщил об изъятии всех семи изданий серии из местной библиотеки.

"В этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, это неправда — это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком они могут призвать злых духов", — цитирует Рихилла газета Tennessean.

Заведующая католическими школами в Нашвилле Ребекка Хаммел пояснила, что каждый пастор может принимать подобные решения для своей приходской школы. Она также выразила надежду на то, что если родители и будут давать книги о Гарри Поттере своим детям, то научат их воспринимать содержимое через призму веры.

Сайт kp.ru писал, что более радикальные меры в отношении фэнтезийных изданий ранее приняли польские священники. Весной этого года в Гданьске сожгли не только произведения Джоан Роулинг, но и "Сумерки", а также зонтик с изображением японского бренда "Hello Kitty".

ИСТОЧНИК KP.RU