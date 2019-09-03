2019-09-03T09:27:37+03:00
Общество

Производителей эко- и биопродуктов могут обязать подтверждать натуральный состав

Сейчас подобные упоминания на упаковках служат только для привлечения покупателей
Елена АКИМОВА
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Производителей эко продуктов обяжут подтверждать состав продукцииПроизводителей эко продуктов обяжут подтверждать состав продукцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Роскачество намерено обязать производителей эко- и биопродуктов подтверждать натуральный состав. Сейчас подобные названия используются лишь для привлечения покупателей и часто не соответствуют заявленному названию.

Роскачество определилось, каким требованиям должны соответствовать продукты, называемые эко-, био- и фермерские. Первые две маркировки ведомство предлагает отнести к органической продукции, то есть к той, в составе которой отсутствуют химические добавки.

Нововведение хотят закрепить в законе об органической продукции и создать для них ГОСТы. Для фермерских продуктов будет введён термин и прописаны требования к составу в техрегламенте о маркировке. Фактически изготовителей обяжут подтверждать натуральный состав продукции.

Сейчас продуктовые компании зачастую используют в названиях слова «фермерский», «био» и «эко» только для привлечения покупателей, так как в законодательстве не прописаны определения этих понятий, то есть они никак не регулируются на рынке.

Как отмечают специалисты, такие товары могут не отличаться от соседних на прилавке по составу и качеству, а вот цена будет заметно выше.

Уже с 1 января 2020 года аттестационные компании, утверждённые Росаккредитацией, будут сертифицировать производителей. Например, изготовителей растительных продуктов будет контролировать на каждом этапе: начиная с проверки грунта и заканчивая качеством урожая. Если все требования будут соблюдены, на продукции появится маркировка «органик». В Минсельхозе считают, что это повысит доверие покупателей к таким товарам, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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