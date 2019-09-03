Киев положительно оценил встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»
На состоявшихся в Берлине переговорах советников лидеров «нормандской четвёрки» были достигнуты «определённые успехи» и в ближайшее время может состояться встреча на высшем уровне. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
«Надеюсь, что достигнутые договорённости, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определённый успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — заявил он по итогам встречи, подчеркнув, что команда украинского лидера собирается «завершить войну как можно скорее».
На переговорах Украину представляли Пристайко и помощник президента незалежной Андрей Ермак, со стороны России на встрече присутствовал помощник российского лидера Владислав Сурков.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об активизации переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате».
ИСТОЧНИК KP.RU
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