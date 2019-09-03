Киев положительно оценил встречу советников лидеров «нормандской четвёрки»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-09-03T10:29:19+03:00

По словам главы МИД Украины, вскоре могут состояться переговоры на высшем уровне

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На состоявшихся в Берлине переговорах советников лидеров «нормандской четвёрки» были достигнуты «определённые успехи» и в ближайшее время может состояться встреча на высшем уровне. Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Надеюсь, что достигнутые договорённости, которые мы собираемся выполнить все, будут реализованы в ближайшее время и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне. Есть определённый успех, на основе результатов которого мы собираемся базировать следующую встречу лидеров», — заявил он по итогам встречи, подчеркнув, что команда украинского лидера собирается «завершить войну как можно скорее».

На переговорах Украину представляли Пристайко и помощник президента незалежной Андрей Ермак, со стороны России на встрече присутствовал помощник российского лидера Владислав Сурков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об активизации переговоров по возобновлению встреч в «нормандском формате».

ИСТОЧНИК KP.RU