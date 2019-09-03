Роналду признан лучшим игроком Португалии в 10-й раз

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-03T11:14:03+03:00

Криштиану Роналду за минувший сезон стал лучшим бомбардиром в «Ювентусе», забив 21 гол и отдав 11 голевых передач Фото: REUTERS

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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в 10-й раз забрал награду, завоевав титул лучшего игрока страны. Второе и третье места в финальном голосовании заняли форвард «Атлетико Мадрид» Жоау Феликс и «Манчестера Сити» Бернарду Силва соответственно.

Несмотря на свое яркое выступление за клуб в прошлом и в новом сезоне, Жоау Феликс не смог составить конкуренцию своему возрастному товарищу по сборной, Криштиану Роналду. Бернарду Силва же выделился яркой игрой в сборной, но, опять же, приза не завоевал.

34-летний Криштиану Роналду за минувший сезон стал лучшим бомбардиром в «Ювентусе», забив 21 гол и отдав 11 голевых передач, выиграл с ним Суперкубок Италии и кубок Серии А, а со сборной кубок Лиги Наций. Вместе с Лионелем Месси и Вирджилом Ван Дайком он был номинирован на игрока года по версии ФИФА.

ИСТОЧНИК KP.RU