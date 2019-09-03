Британский подросток лишился зрения и слуха из-за любви к фастфуду

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-03T13:05:51+03:00

Юноша в возрасте 17 лет полностью потерял зрение и находится в одном шаге от абсолютной глухоты из-за пристрастия к фастфуду Фото: EAST NEWS

Рацион 17-летнего юноши около 10 лет составляли только чипсы, картофель фри и бургеры

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Юноша в возрасте 17 лет из Бристоля, Великобритания, полностью потерял зрение и находится в одном шаге от абсолютной глухоты. В течение 10 лет его меню состояло исключительно из картофеля фри, чипсов и иногда бургеров.

В возрасте семи лет он отказался от овощей и фруктов, из-за того, что ему не нравились их вкус, запах и текстура. Мальчику поставили диагноз «расстройство избирательного питания», сообщает изданию The Daily Telegraph. С этого момента он питался только фастфудом.

В результате такой специфической диеты в 15 лет ему диагностировали проблемы со зрением и слухом. Врачи добавили к уже имеющемуся расстройству оптическую нейропатию. В течение двух последующих лет зрение и слух юноши ухудшались, в итоге к 17 годам он полностью ослеп, и вот-вот может оглохнуть окончательно.

Несмотря на столь значительное ухудшение здоровья, британец не поменял свой рацион. И сейчас вынужден принимать витаминные и минеральные пищевые добавки, пишет сайт argumenti.ru.

Ранее сайт kp.ru рассказывал об исследовании из Боннского университета в Германии. Ученые установили, что употребление фастфуда и другой жирной пищи приводит к необратимым изменениям на клеточном уровне, в особенности влияя на иммунную систему человека. Это в свою очередь может ускорить развитие сердечно-сосудистых заболеваний и привести к диабету.

ИСТОЧНИК KP.RU