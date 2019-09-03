2019-09-03T14:16:24+03:00
Политика

Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии

Лидера ЛДПР не устраивает, что в Россию продолжают поступать наркотики из Афганистана
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Употребление алкоголя и наркотиков — одна из главных проблем современной России. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече с избирателями в Москве сообщил, что власти недостаточно активно борется с алкоголизмом и распространением наркотиков.

Больше того, партия продвигает идеи здорового образа жизни собственным примером.

- В ЛДПР никто не курит, алкоголь не употребляют, - отметил политик. - Надо вести пропаганду, выпускать качественную водку, чтобы убрать подпольную, фальшивую. Десятки тысяч россиян погибают от отравленного алкоголя. Это же чудовищно! Давайте хотя бы, если человек уже не может не пить, дадим ему дешевую государственную, чтобы он знал, что это не отрава.

Особое внимание, по мнению Владимира Жириновского, властям необходимо уделять борьбе с наркоманией. Значительная часть наркотиков поступает из Афганистана через Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. Но как раз с этими странами Россия живет с открытыми границами. Как быть?

- Поставить ультиматум: если через ваши границы будут идти караваны с наркотиками, значит, мы закроем вам въезд на территорию России. Всем! - объявил Владимир Жириновский. - Или поставим пограничников — закроем границу. У нас от наркотиков тысяч 30 погибает от наркотиков в год. Кстати, в Афганистане за 10 лет всего 13 тысяч погибло, а у нас каждый год больше. Это опять сделали американцы: пришли на наше место и на провоз наркотиков закрывают глаза. Здесь нужны жесткие меры. Власть на это не решается, потому что боится социального взрыва: там появится государство ИГИЛ и будет угрожать Уралу и Сибири. Но бояться не надо. Надо применять современное оружие и уничтожать потенциального противника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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