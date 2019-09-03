2019-09-03T15:17:12+03:00
Происшествия

В Минобороны подтвердили падение штурмовика в Ставропольском крае

Два летчика катапультировались
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовой самолет. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны России. Речь идет о штурмовике Су-25УБ. На борту находилось два человека. Летчики успели катапультироваться до того, как штурмовик достиг земли. Сейчас идут их поиски. На месте работают поисково-спасательные службы.

Известно, что полет был плановым тренировочным, без боекомплекта.

Воздушное судно упало в безлюдной местности, жертв среди населения в результате аварии со штурмовиком, нет. Во время катапультирования пилоты спускаются на землю при помощи парашютов. Пилоты, находившиеся в штурмовом самолете, были проинструктированы, как действовать в случае чрезвычайного происшествия и как использовать кнопку для катапульты.

Причины происшествия в Ставропольском крае с штурмовым самолетом теперь будут выяснять в министерстве обороны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Париже украли дорожный знак с граффити Бэнкси
В Якутии в День знаний открываются три новых школы
Стало известно, каких кандидатов поддержал Василий Лановой на выборах в Мосгордуму
Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов
В Антверпене мощный взрыв разрушил три здания
В Совфеде объяснили интерес украинцев к отдыху в России
Посадивший самолет на кукурузное поле пилот вернулся к работе
Священник проткнул себе голову копьем, занимаясь дайвингом
Порошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований Украины
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест