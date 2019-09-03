В Минобороны подтвердили падение штурмовика в Ставропольском крае

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-03T15:17:12+03:00

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В Ставропольском крае потерпел крушение штурмовой самолет. Эту информацию подтвердили в министерстве обороны России. Речь идет о штурмовике Су-25УБ. На борту находилось два человека. Летчики успели катапультироваться до того, как штурмовик достиг земли. Сейчас идут их поиски. На месте работают поисково-спасательные службы.

Известно, что полет был плановым тренировочным, без боекомплекта.

Воздушное судно упало в безлюдной местности, жертв среди населения в результате аварии со штурмовиком, нет. Во время катапультирования пилоты спускаются на землю при помощи парашютов. Пилоты, находившиеся в штурмовом самолете, были проинструктированы, как действовать в случае чрезвычайного происшествия и как использовать кнопку для катапульты.

Причины происшествия в Ставропольском крае с штурмовым самолетом теперь будут выяснять в министерстве обороны страны.

ИСТОЧНИК KP.RU