В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-03T16:40:28+03:00

О пострадавших пока ничего не известно

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В аэропорту Шереметьево в Москве несколько минут назад произошло ЧП. Как передает информированный источник, на поле столкнулись два самолета. Известно, что происшествие случилось при буксировке.

Самолеты принадлежат авиакомпаниям Royal Flight и Аэрофлот. Неизвестно по какой причине самолеты задели друг друга крыльями. Оба лайнера получили дефекты.

По предварительным данным на борту самолета, принадлежавшем Аэрофлоту, находились пассажиры. Точное их количество пока не известно. Борт должен был совершить международный рейс.

- Пассажиров эвакуировали. Самолет должен был лететь в Пекин, -сообщают очевидцы.

Когда им будет предоставлено резервное судно, компания пока не сообщает.

Насколько серьезные дефекты получили самолеты в результате столкновения, оценят эксперты компаний. Пока ни один из воздушных судов не может быть использован для полетов. По факту проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU