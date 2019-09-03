2019-09-03T16:40:28+03:00
Происшествия

В Шереметьево при буксировке столкнулись два самолета

О пострадавших пока ничего не известно
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

В аэропорту Шереметьево в Москве несколько минут назад произошло ЧП. Как передает информированный источник, на поле столкнулись два самолета. Известно, что происшествие случилось при буксировке.

Самолеты принадлежат авиакомпаниям Royal Flight и Аэрофлот. Неизвестно по какой причине самолеты задели друг друга крыльями. Оба лайнера получили дефекты.

По предварительным данным на борту самолета, принадлежавшем Аэрофлоту, находились пассажиры. Точное их количество пока не известно. Борт должен был совершить международный рейс.

- Пассажиров эвакуировали. Самолет должен был лететь в Пекин, -сообщают очевидцы.

Когда им будет предоставлено резервное судно, компания пока не сообщает.

Насколько серьезные дефекты получили самолеты в результате столкновения, оценят эксперты компаний. Пока ни один из воздушных судов не может быть использован для полетов. По факту проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Президент поручил назначать ежемесячные премии участковым врачам
После критики Путина Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших во время паводка
Учебный год в Вологодской области снова начался с открытия новой школы
В Омской области открылся первый мусоросортировочный завод
Правительство выделит 4 миллиарда рублей на улучшение SSJ-100
В Париже украли дорожный знак с граффити Бэнкси
В Якутии в День знаний открываются три новых школы
Стало известно, каких кандидатов поддержал Василий Лановой на выборах в Мосгордуму
Российский космонавт рассказал о лишениях женщин-космонавтов
В Антверпене мощный взрыв разрушил три здания
В Совфеде объяснили интерес украинцев к отдыху в России
Посадивший самолет на кукурузное поле пилот вернулся к работе
Священник проткнул себе голову копьем, занимаясь дайвингом
Порошенко не явился на третий допрос в Госбюро расследований Украины
В Минобороны подтвердили падение штурмовика в Ставропольском крае
Иран отказывается от двусторонних переговоров с США по ядерной сделке
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
Курс доллара поднялся до 66,90 рубля
Владимир Жириновский готов закрыть границы со странами Средней Азии
Роспотребнадзор опубликовал советы для правильного питания школьников
СК просит перевести Жукова и Фомина под домашний арест