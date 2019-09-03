Эксперты: Главные в группе риска на дорогах — дети, возвращающиеся домой с кружков и секций

СЕГОДНЯ 19:30 2019-09-03T18:17:55+03:00

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С началом учебного года водителям следует быть особенно внимательным на дорогах: число детей, которые становятся жертвами ДТП по пути в школу или из нее, в нашей стране по-прежнему велико. О том, какие меры разрабатывает Министерство просвещения, чтобы снизить этот риск, в эфире программы «Россия в движении» на радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская. В студии радио «КП» она встретилась с ведущими программы – Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

Если младших школьников родители обычно приводят в школу за ручку и, как правило, забирают с занятий, то начиная с четвертого класса дети приучаются к самостоятельности. Именно с этого возраста возрастает вероятность того, что ребенок может стать жертвой ДТП. При этом, как отмечает Лариса Фальковская, наибольшая опасность на дороге детей подстерегает по пути домой с дополнительных занятий. Из кружков и секций дети обычно возвращаются вечером, нередко в темное время суток, когда шансы невнимательности водителей возрастают в разы.

- Мы проводили специальные исследования и выяснили, что в большую группу риска попадают не дети, которые возвращаются из школы. Чаще всего это дети уже подросткового возраста, которые возвращаются с занятий дополнительным образованием, - рассказала Лариса Фальковская. - К сожалению, эта аудитория нами охвачена не в полной мере - кружки и секции часто находятся вне школы. Дети возвращаются в вечернее время, когда снижается концентрация внимания.

Если учителя в общеобразовательных школах уделяют вопросам безопасности на дороге много внимания, то педагоги дополнительного образования просто выключены из этого процесса.

- Это вообще не их тема. Даже сложно себе представить, что преподаватель танцев или гимнастики говорит: а теперь ты должен пристегнуться, - подчеркивает президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре. - Или проверить элементарно, есть ли на одежде или на сумке световозвращающие элементы.

По словам Ларисы Фальковской, сейчас Министерство просвещения разрабатывает специальные программы воспитательной работы, которые впоследствии будут включены в основную школьную программу. И в них обязательно будет затрагиваться тема безопасности на дороге. Перед тем, как ребенок выйдет из школы, педагоги будут напоминать ученикам о правилах поведения пешехода.

- То, что наши коллеги из Госавтоинспекции называют «Минутками безопасности» - инструкция, что нужно сказать ребенку перед тем, как он уходит из школы, - рассказала Лариса Фальковская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729853" frameborder="0"></iframe> Лариса Фальковская: Наибольшая опасность на дороге детей подстерегает по пути домой с дополнительных занятий.Заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения приняла участие в программе "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU