Правительство намерено развивать юношеские автошколы

СЕГОДНЯ 16:48 2019-09-03T16:48:30+03:00

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Министерство просвещения разработало план развития юношеских автошкол. Во времена СССР ученики осваивали вождение еще за школьной партой и имели возможность получить права уже в 16 лет. Об идее снова расширить сеть юношеских автошкол на радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Лариса Фальковская. В студии радио «КП» она встретилась ведущими программы – Антоном Челышевым и президентом экспертного центра «Движение без опасности» Натальей Агре.

Развитие юношеских автошкол не только поможет школьникам в профориентации и в выборе будущей профессии, но и сформирует у них правильное отношение к безопасности на дороге, уверена Лариса Фальковская. Министерство просвещения уже разработало свои предложения по этому вопросу.

- Отдельный блок, который предусматривается в наших предложениях – это развитие юношеских автомобильных школ, причем на базе организации дополнительного образования, - рассказала Фальковская. - Оно долгое время было не в приоритете, потому что это требует достаточно больших материально-технических затрат. Но при проведении конкурсов автомногоборья, в которых принимают участие ребята в возрасте 15-17 лет, мы видим, как им это все нравится. В этом году у нас такие соревнования проходили в апреле в Екатеринбурге. Это было достаточно интересно и очень эффективно. Мы очень хотим, чтобы юношеские автомобильные школы получили поддержку за счет государственной программы. Это могут быть, например, механизмы государственно-частного партнерства, позволяющие поддерживать автомобильные школы, которые непосредственно обучают и дают возможность получить права.

Одной из главных задач юношеских автошкол должно стать воспитание у несовершеннолетних ответственного поведения на дороге.

- Там будет раздел, как мы предполагаем, связанный с современными научно-исследовательскими разработками, с психологией транспортной безопасности и с подготовкой технологий, которые могли бы переформатировать уже небезопасное поведение, - подчеркивает Лариса Фальковская. - Закрепленный негативный стереотип надо разрушать и формировать правильный.

ИСТОЧНИК KP.RU