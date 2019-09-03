Чиновник, названный Зеленским «разбойником», напал на общественника

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-03T17:32:15+03:00

Игорь Петровскис написал в соцсетях, что чиновник напал на него сзади и ударил головой об пол

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Оскандалившийся в ходе перепалки с Владимиром Зеленским секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, вновь попал в «историю». На этот раз он подрался с общественником. По словам Игоря Петровскиса он стал жертвой нападения – Годунок подошел сзади и ударил его головой об пол. Об этом активист написал в соцестях.

Ярослав Годунок в свою очередь настаивает, что его спровоцировали. На провокацию он ответил «мужской пощечиной». Возбуждено уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений. Петровскис попросил взять расследование на контроль президента страны.

Напомним, Владимир Зеленский назвал чиновника из Борисполя «разбойником» и выгнал с совещания. Годунок ответил украинскому лидеру порцией оскорблений. После чего чиновник даже пообещал обратиться за защитой своей чести в суд, но передумал.

ИСТОЧНИК KP.RU