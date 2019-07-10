Зеленский выгнал «разбойника» с совещания в Борисполе

Настоящее испытание прошел новый президент Украины Владимир Зеленский на совещании с чиновниками в пригороде украинской столицы Борисполе. Ну, как прошел? Как смог, так и прошел.

Первый конфликт у президента случился, когда некий мужчина из присутствовавших в зале начал что-то выкрикивать, причем, явно по вопросам совещания, из зала. Владимир окинул его взглядом, заметил, что когда «кто-то много кричит», он просит помощников найти информацию о крикуне, а потом зачитал, по всей видимости, присланную ему на телефон справку с экрана своего смартфона на кричавшего, которым оказался секретарь городского совета Борисполя Ярослав Годунок.

- Я тут прочитал, скажите, правда это или нет. Так. Член Батькивщины, ранее осужденный по ст 142, часть третья УК Украины - разбой с нанесением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич. Это вы? Выйдите отсюда. Выйди отсюда, разбойник!

В зале раздались редкие аплодисменты. Зеленский явно вдохновился ими.

- Плохо слышишь меня? Я вас спрашиваю - это вы? – путаясь между «ты» и «вы», продолжил новый лидер нации. - Выйдите, пожалуйста, будете в райадминистрации сидеть кричать.

- Я не в райадминистрации, - попытался уточнить Годунок.

- Да мне всё равно, где ты.

К возмутителю спокойствия вплотную подошел президентский охранник и начал выжимать его из зала.

- Люди приехали, чтобы про деньги узнать, - попытался оправдать свое присутствие на совещании Годунок тем, что действует по поручению населения.

- На английском языке повторяю: Экзит, - проявил знания настоящего полиглота Зеленский.

- Это ж дурь! – возмутился Годунок.

- Идите, идите. Дурь, ага, - снова включил «вежливого президента Зеленский. - Да иди уже, Господи. Слышите или нет?

- А говорил, что каждый украинец президент, - попытался воззвать Годунок уже в дверях.

- Ты точно не президент. Потому что у президента нет криминала, - остался неумолим Зеленский. - Президент ты... Иди гуляй, Господи.

Казалось бы, порядок в зале был восстановлен. Но оказалось, что так лишь казалось. Настроение Зеленского было явно испорчено. Кидая взгляды исподлобья, он словно бы намечал себе будущую жертву. И нашел ее в лице мэра Борисполя, вступившего в перепалку с главой государства по дерьмовому вопросу. Точнее, по вопросу самого настоящего дерьма.

Зеленский сообщил, что на входе ему передали вопросы от жителей города, и один из них спрашивает, почему городских прудах и озерах слой фекалий достигает одного метра, если на их очистку выделялось почти 2 млн гривен.

- Видит бог, я не ворую, - начал оправдываться мэр Борисполя Анатолий Федорчук. – Можете даже в правоохранительные органы обратиться для проверки.

- Вы озера чистить собираетесь? - прервал его Зеленский.

- Да я не знаю, про какое это озеро, - попытался оправдаться мэр и пояснил, что дерьмо в озере появилось исключительно из-за низкой культуры населения. – Все дело в том, что, к сожалению, культура наших людей низкая. Мы почистили озеро, а отдельные индивидуальности…

- Они метр нагадили? Вы что, издеваетесь? – начал закипать Зеленский, понимая, что его «разводят на ровном месте» как «последнего лоха».

- Да мы и водолазов даже приглашали, но те приехали, посмотрели и отказались погружаться в это…, в воду, - лепетал уже совсем растерявшийся мэр.

- Это кто-то из министров, я помню, когда я еще не был президентом (ой-ой-ой, как долго он уже, оказывается, президентствует, аж 50 дней уже – прим. авт.), сказал, что у нас люди очень много едят. А у вас обратная ситуация – они очень много…, - завершил спор и сделал паузу чуть ли не в фирменной репризе в стиле а’ля «Квартал 95» Зеленский.

Министра того, кстати, звали и зовут Андрей Рева, и жаловался на большие траты украинцев на питание он еще аж в 2017-м, а не когда Зеленский просто «еще не был президентом».

Победу в «кишечно-фекальном» споре Владимир Зеленский явно одержал за явным преимуществом. Хотя и реприза его оказалась абсолютно алогичной, ничего «обратного» в ситуации не наблюдается: сначала много кушают, а потом много и получается.

Судьба дерьма в озере Борисполя на фоне победы президента в ходе парламентских предвыборных баталий, уже никого не интересовала.

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