Оскорбленный Зеленским чиновник грозит подать на него в суд

СЕГОДНЯ 02:33 2019-07-11T02:47:10+03:00

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Чиновник, которого президент Украины Владимир Зеленский назвал «разбойником» и выгнал с совещания в Борисполе, намерен подать на главу государства в суд. Об этом

«Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: «Выйди, вон отсюда, иди гуляй», - заявил после инцидента секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок «Комсомольской правде» на Украине.

Он добавил, что его – «человека, которого выбрали люди» – выгнали из зала «за правду», когда он «начал задавать вопросы и просить помощи президента в строительстве больницы, рассказывая о коррупции в райадминистрации».

«И вместо того, чтоб райадминистрацию выгнать за то, что они отмывают деньги, почему-то выгнали меня. Они перепутали меня, наверное, он просто не разобрался или не хотел», - сказал Годунок.

Кроме того, чиновник заявил, что в его биографии не было никакого разбоя, о котором говорил Зеленский, не было.

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время совещания в пригороде украинской столицы Борисполе один из присутствовавших в зале начал что-то выкрикивать, и президент сказал, что когда «кто-то много кричит», он просит помощников найти информацию о крикуне.

«Я тут прочитал, скажите, правда это или нет. Член «Батькивщины», ранее осужденный по ст 142, часть третья УК Украины - разбой с нанесением тяжких телесных повреждений. Ярослав Николаевич. Это вы?» - спросил выкрикивавшего Зеленский.

А потом выгнал чиновника из зала со словами: «Выйди отсюда, разбойник!»

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И возмутился оправданиями мэра, что жители города слишком много ходят «по-большому» (подробности).

"Выйди отсюда, разбойник" - Зеленский секретарю Бориспольского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU