СЕГОДНЯ 18:20 2019-09-03T18:21:48+03:00

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Робот Федор продолжает делиться с подписчиками своей странице в Твиттер новостями своего космического приключения. На этот раз механический космонавт снял видео от первого лица, первое за все время нахождения его на борту МКС. На кадрах, выложенных в сеть, Федор учиться работать с электродрелью.

- Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности, - написал он в твиттер.

Пока Федор не может действовать автономно. Его движениями управлял космонавт Алексей Овчинин, с которым робот очень захотел найти «общий язык» после того, как космонавт предложил включить систему Федора с помощью молотка и отвертки.

Федор уже начал подготовку к возвращению на Землю. Днем 3 сентября его усадили в "Союз МС-14". Отстыковка от МКС запланирована на 6 сентября.

Робот Федор показал, как работает с электродрелью .

ИСТОЧНИК KP.RU