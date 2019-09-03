2019-09-03T18:21:48+03:00
Общество

Робот Федор показал, как работает с электродрелью

Это первое видео робота-космонавта, снятое от первого лица
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Робот Федор и Космонавт Алексей ОвчининРобот Федор и Космонавт Алексей ОвчининФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Робот Федор продолжает делиться с подписчиками своей странице в Твиттер новостями своего космического приключения. На этот раз механический космонавт снял видео от первого лица, первое за все время нахождения его на борту МКС. На кадрах, выложенных в сеть, Федор учиться работать с электродрелью.

- Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности, - написал он в твиттер.

Пока Федор не может действовать автономно. Его движениями управлял космонавт Алексей Овчинин, с которым робот очень захотел найти «общий язык» после того, как космонавт предложил включить систему Федора с помощью молотка и отвертки.

Федор уже начал подготовку к возвращению на Землю. Днем 3 сентября его усадили в "Союз МС-14". Отстыковка от МКС запланирована на 6 сентября.

Робот Федор показал, как работает с электродрелью .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подсчитано количество времени для изменения природы на Земле
97 бездомных собак в доме: Жительница Багам спасает животных от урагана Дориан
На вывод загрязненной нефти из трубопровода Польше понадобится год
Премьер Индии рассказал об «особой легкости» в отношениях с Путиным
Посла США пригласили на заседание Госдумы по вмешательства в дела России
Диетолог рассказала о правильном рационе для школьников
«Деньги в Китае испарятся»: Трамп рассказал, что может быть с КНР в 2020 году
Синоптики сняли видео внутри урагана «Дориан»
Чиновник, названный Зеленским «разбойником», напал на общественника
Правительство Белоруссии направило Лукашенко проект программы интеграции с Россией
Медведчук предположил, что скоро от Конституции Украины останутся «рожки и ножки»
Голограмму Уитни Хьюстон отправят в гастрольный тур
Минпромторг объявил о продлении господдержки российского автопрома
Правительство намерено развивать юношеские автошколы
Найдено место крушение штурмовика Су-25
Президент поручил назначать ежемесячные премии участковым врачам
После критики Путина Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавших во время паводка