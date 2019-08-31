2019-08-31T18:08:04+03:00
Наука

Робот Федор включился после «угроз» космонавта запустить систему с помощью молотка

Первый робот-космонавт пожаловался на «проблемы в диалоге» с экипажем МКС
Юлия САЛЬНИКОВА
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На МКС Робот занят диагностикой оборудованияНа МКС Робот занят диагностикой оборудованияФото: Twitter.com
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Робота Федора хотели запустить с помощью молотка и отвертки. Об «угрозах» со стороны экипажа МКС Федор поспешил доложить в Twitter. Предложение поступило от космонавта Алексея Овчинина, которого Федор уважительно называет только по имени отчеству. Дело в том, что операционная система робота не сработала и космонавт выступил с инициативой взять молоток.

- Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем, - рассказал робот.

Федор успевает не только писать посты в социальные сети, но и работать. Он разместил целую серию фотографий, где он позирует с разными инструментами. Федора доверили проводить диагностику аппаратуры, и он ранее высказывал надежду, что ему разрешать заниматься ее починкой в случае поломки. Сегодня, 31 августа, робот-космонавт, например, пытался состыковать электросоединители.

- Эта операция входит в перечень операций в рамках внекорабельной деятельности. Зачёт, - написал робот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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