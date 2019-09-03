2019-09-03T20:46:26+03:00
Общество

В Московском СИЗО сыграли свадьбу женщина и трансгендер

За плечами у супруги три неудачных брака с мужчинами, Назар (бывшая Анастасия) покорил избранницу плюшевыми медведями и цветами
Юлия САЛЬНИКОВА
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В ночь перед свадьбой жених не спал от волнения. Фото: Ева Меркачева, "Московский комсомолец"В ночь перед свадьбой жених не спал от волнения. Фото: Ева Меркачева, "Московский комсомолец"
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В московском СИЗО № 6, что в Печатниках, состоялась первая «нетрадиционная» свадьба. Жених Назар когда-то звался Анастасией и носил платья. Свою суженую он встретил 17 лет назад. Елене было 33 года, ему – 21. Она работала кассиром в столичном кинотеатре, пишет «Московский комсомолец». В окошко, где сидела Елена вдруг упала роза. Женщина подняла глаза и увидела перед собой то ли девушку, то ли парня – к тому возрасту Анастасия уже поняла, что является скорее мужчиной и отказалась от женского гардероба. Правда, тогда у пары не сложилось и они разбежались. За эти годы Елена успела трижды побывать замужем.

- Один муж пил, второй изменял, третий… В мужчинах я разочаровалась. Они эгоисты. Назар — он другой. Понимает меня с полуслова, с полувзгляда, - цитирует слова молодой невесты «МК».

Когда встретились вновь, Елена поняла, что никакой мужчина не сравнится с Назаром. Он встречал ее с работы, дарил мягкие игрушки, цветы, и знал, «когда надо промолчать».

Елена и Назар познакомились 17 лет назад Фото: Ева Меркачева, "Московский комсомолец"

Елена и Назар познакомились 17 лет назад Фото: Ева Меркачева, "Московский комсомолец"

Назар успел сменить паспорт на мужской, а вот на операцию по смене пола денег не хватило. Планы окончательно испортило его попадание в тюрьму за мошенничество. С этим тоже вышла история – в УФСИН не могли понять, в мужскую или женскую колонию отправить мужчину, который был когда-то Анастасией. Решили руководствоваться физиологией и направили в женскую.

Назар сделал любимой предложение – свадьба состоялась 3 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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