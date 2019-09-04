2019-09-04T02:07:32+03:00
Общество

Девочка, пропавшая под Липецком, нашлась в Москве

Восьмилетняя Маша жива и невредима, теперь следователи выясняют, как она оказалась в столице
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Девочка 2011 года рождения пропала утром 2 сентября, следователи уже подозревали, что ее убилиДевочка 2011 года рождения пропала утром 2 сентября, следователи уже подозревали, что ее убилиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Восьмилетняя Маша Петрова, которая пропала утром 2 сентября в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области, нашлась живой и невредимой. Девочку обнаружили достаточно далеко от дома – в Москве.

«Девочка нашлась в Москве. Жива, все хорошо», - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области.

Она добавила, что пока непонятно, как ребенок оказался в столице. Теперь полицейские доставят маленькую путешественницу домой, расспросив, как и зачем она попала в Москву.

Напомним, как писал сайт kp.ru, школьница ушла из дома в понедельник около половины седьмого утра, однако на посвященной началу учебного года линейке не появилась, и учителя забили тревогу.

Пропажу искали всем миром: волонтеры, полиция и МЧС всю ночь безрезультатно прочесывали лес, куда привела поисковая собака, и берега реки в районе села. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Испании начинающий порноактер умер после кинопроб
МИД Болгарии призвал Россию не считать борьбу Советской Армии с нацизмом освобождением Европы
Джонсон в ответ на демарш депутатов против Brexit пригрозил переизбрать парламент
Центробанк России сообщил, что в 2018 году снизилась просрочка россиян по кредитам
Экс-шеф Пентагона считает Пакистан «самой опасной» страной мира
В Сирии комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим сбили беспилотники террористов
Суд в Иране расторг скандальный брак взрослого мужчины с 11-летней девочкой
Вышинский заявил, что хочет снятия обвинений не по звонку Зеленского, а по закону
Никакой свободы выбора пола: Президент Бразилии хочет запретить «гендерную идеологию» в школах
Шойгу обсудил по телефону с министром вооруженных сил Франции детали предстоящей встречи
Трамп раскритиковал мэра Лондона, но ошибся в написании его имени и фамилии
США ввели санкции в отношении иранского космического агентства
В Московском СИЗО сыграли свадьбу женщина и трансгендер
В турецком бассейне утонула девочка из России
В Совфеде прокомментировали закон об отмене депутатской неприкосновенности на Украине
Правительство намерено развивать юношеские автошколы
Юлия Тимошенко не пришла в Верховную Раду из-за горя в семье