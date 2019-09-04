Девочка, пропавшая под Липецком, нашлась в Москве

СЕГОДНЯ 01:54 2019-09-04T02:07:32+03:00

Девочка 2011 года рождения пропала утром 2 сентября, следователи уже подозревали, что ее убили Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восьмилетняя Маша жива и невредима, теперь следователи выясняют, как она оказалась в столице

Изменить размер текста: A A

Восьмилетняя Маша Петрова, которая пропала утром 2 сентября в селе Паниковец Елецкого района Липецкой области, нашлась живой и невредимой. Девочку обнаружили достаточно далеко от дома – в Москве.

«Девочка нашлась в Москве. Жива, все хорошо», - сообщила РИА Новости представитель пресс-службы управления МВД по Липецкой области.

Она добавила, что пока непонятно, как ребенок оказался в столице. Теперь полицейские доставят маленькую путешественницу домой, расспросив, как и зачем она попала в Москву.

Напомним, как писал сайт kp.ru, школьница ушла из дома в понедельник около половины седьмого утра, однако на посвященной началу учебного года линейке не появилась, и учителя забили тревогу.

Пропажу искали всем миром: волонтеры, полиция и МЧС всю ночь безрезультатно прочесывали лес, куда привела поисковая собака, и берега реки в районе села. Областной главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

ИСТОЧНИК KP.RU