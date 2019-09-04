В Испании начинающий порноактер умер после кинопроб

СЕГОДНЯ 02:28 2019-09-04T02:47:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Испании начинающий порноактер скончался от сердечного приступа после кинопроб на роль в фильме для взрослых, сообщает издание The Sun.

Кастинг проходил на роскошной вилле в городе Майрена-дель-Альхарафе, расположенного неподалеку от Севильи. После проб 20-летний молодой человек, работавший официантом в одном из городских баров, решил искупаться в бассейне, дабы скоротать время в ожидании друга, который пообещал забрать его после съемок.

Работники киностудии нашли его на дне бассейна, извлекли из воды и вызвали «Скорую помощь», парень к тому времени уже не дышал. Прибывшие на виллу медики попытались вернуть несостоявшегося актера к жизни, но их усилия не увенчались успехом. По мнению врачей, у него во время плавания случился сердечный приступ. Однако точную причину смерти покажет вскрытие. Специалисты также выяснят, употреблял ли молодой человек перед съемками наркотики или алкоголь. Имя погибшего не называется.

Ранее сайт kp.ru писал, как американскую порноактрису во время съемок рекламного ролика для порносайта укусила акула.

ИСТОЧНИК KP.RU