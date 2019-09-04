2019-09-04T05:00:16+03:00
Общество

Специалисты перечислили города России с самым грязным воздухом

Более половины из них расположены в Сибири
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Минприроды определило российские города с самым загрязнённым воздухомМинприроды определило российские города с самым загрязнённым воздухомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Минприроды России составило список городов, жителям которых приходится дышать самым загрязненным воздухом. Перечень таких российских городов представлен в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

Отмечается, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Сибирском федеральном округе.

Кроме того, ведомство назвало районы России с наиболее загрязненной почвой. В список городов, где уровень загрязнения почвы превышен более чем в три раза, вошел Санкт-Петербург, а также населенные пункты Приморского края и Новгородской области. Проблемными по этому показателю специалисты также признали города Кировской, Челябинской и Свердловской областей, Забайкалья и Красноярского края, Северной Осетии. В докладе отмечается, что ситуация с загрязнением почвы оставляет желать лучшего практически на всей территории страны.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в четырех наиболее загазованных городах России – Челябинске, Магнитогорске, Липецке и Нижнем Тагиле – значительно сократился уровень загрязнения воздуха по сравнению с 2017 годом.

Города с самым загрязненным воздухом:

Абакан,

Ангарск,

Барнаул,

Братск,

Зима,

Иркутск,

Искитим,

Красноярск,

Кызыл,

Лесосибирск,

Минусинск,

Новокузнецк,

Норильск,

Петровск-Забайкальский,

Свирск,

Селенгинск,

Улан-Удэ,

Усолье-Сибирское,

Черемхово,

Черногорск,

Чита,

Шелехов

ИСТОЧНИК KP.RU

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