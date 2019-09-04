Специалисты перечислили города России с самым грязным воздухом
Минприроды России составило список городов, жителям которых приходится дышать самым загрязненным воздухом. Перечень таких российских городов представлен в проекте государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».
Отмечается, что более половины городов (57%) с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха расположены в Сибирском федеральном округе.
Кроме того, ведомство назвало районы России с наиболее загрязненной почвой. В список городов, где уровень загрязнения почвы превышен более чем в три раза, вошел Санкт-Петербург, а также населенные пункты Приморского края и Новгородской области. Проблемными по этому показателю специалисты также признали города Кировской, Челябинской и Свердловской областей, Забайкалья и Красноярского края, Северной Осетии. В докладе отмечается, что ситуация с загрязнением почвы оставляет желать лучшего практически на всей территории страны.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в четырех наиболее загазованных городах России – Челябинске, Магнитогорске, Липецке и Нижнем Тагиле – значительно сократился уровень загрязнения воздуха по сравнению с 2017 годом.
Города с самым загрязненным воздухом:
Абакан,
Ангарск,
Барнаул,
Братск,
Зима,
Иркутск,
Искитим,
Красноярск,
Кызыл,
Лесосибирск,
Минусинск,
Новокузнецк,
Норильск,
Петровск-Забайкальский,
Свирск,
Селенгинск,
Улан-Удэ,
Усолье-Сибирское,
Черемхово,
Черногорск,
Чита,
Шелехов
ИСТОЧНИК KP.RU