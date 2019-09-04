В маленьком финском городке появилось сразу 50 миллионеров

СЕГОДНЯ 11:26 2019-09-04T11:26:30+03:00

Люди купили лотерейные билеты в складчину и сорвали джекпот

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В маленьком финском городке Сиилинъярви сразу пятьдесят человек стали миллионерами. Если учитывать то, что общая численность населения не превышает 20 тысяч человек, то ситуация удивительная.

Объяснение этому нашлось быстро: люди в складчину покупали лотерейные билеты и сорвали джекпот. Общая сумма выигрыша составила 90 миллионов евро, деньги поделили между частниками согласно выигрышным билетам.

В местном супермаркете, где были распродавали лотерейные талоны, даже устроили праздник по такому случаю. Всех посетителей угостили тортом, а во назвать имена счастливчиков отказались.

Личные данные людей держатся в секрете не только организаторами лотереи, сами новоявленные миллионеры тоже не спешат сообщать окружающим, что теперь богаты.

Данная новость порадовала не только счастливчиков, но и местные власти. В мэрии Сиилинъярви уверены, что пятьдесят миллионеров благоприятно повлияют на местную экономику, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU