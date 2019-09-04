Иран отпустил семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero
Власти Ирана решили отпустить семерых членов экипажа задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Среди освобожденных моряков есть один россиянин. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.
Тем временем, на борту арестованного судна все еще остаются 16 человек. Они смогут обеспечить работу танкера при возникновении необходимости выхода в море. Именно на таких условиях отпустили часть экипажа.
"Мы можем подтвердить, что иранские власти по запросу компании судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа", - цитирует ТАСС Ганенко.
Сайт kp.ru писал, что бойцы "Корпуса стражей исламской революции" задержали нефтяной танкер в середине июля по обвинению в нарушении международных правил. На борту находились 23 человека, в том числе трое россиян.
Арест британского нефтяного танкера.
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ИСТОЧНИК KP.RU