2019-09-04T13:09:31+03:00
Политика

Иран отпустил семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero

Среди освобожденных моряков есть один россиянин
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Моряки задержанного танкера во время штурмаМоряки задержанного танкера во время штурмаФото: REUTERS
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Власти Ирана решили отпустить семерых членов экипажа задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Среди освобожденных моряков есть один россиянин. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

Тем временем, на борту арестованного судна все еще остаются 16 человек. Они смогут обеспечить работу танкера при возникновении необходимости выхода в море. Именно на таких условиях отпустили часть экипажа.

"Мы можем подтвердить, что иранские власти по запросу компании судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа", - цитирует ТАСС Ганенко.

Сайт kp.ru писал, что бойцы "Корпуса стражей исламской революции" задержали нефтяной танкер в середине июля по обвинению в нарушении международных правил. На борту находились 23 человека, в том числе трое россиян.

Арест британского нефтяного танкера.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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