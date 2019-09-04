Иран отпустил семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero

СЕГОДНЯ 12:36 2019-09-04T13:09:31+03:00

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Власти Ирана решили отпустить семерых членов экипажа задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero. Среди освобожденных моряков есть один россиянин. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Иране Андрей Ганенко.

Тем временем, на борту арестованного судна все еще остаются 16 человек. Они смогут обеспечить работу танкера при возникновении необходимости выхода в море. Именно на таких условиях отпустили часть экипажа.

"Мы можем подтвердить, что иранские власти по запросу компании судовладельца и в соответствии с мнением капитана корабля приняли решение об освобождении семерых членов экипажа", - цитирует ТАСС Ганенко.

Сайт kp.ru писал, что бойцы "Корпуса стражей исламской революции" задержали нефтяной танкер в середине июля по обвинению в нарушении международных правил. На борту находились 23 человека, в том числе трое россиян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721398" frameborder="0"></iframe> Арест британского нефтяного танкера.

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ИСТОЧНИК KP.RU