2019-09-04T13:50:32+03:00
Общество

В России намерены легализовать eSIM, виртуальные сим-карты

Технология eSIM должна гарантировать тайну разговоров
Людмила КАЮМОВА
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Несовершенство сегодняшней eSIM грозит значительными рисками для безопасности российским абонентамНесовершенство сегодняшней eSIM грозит значительными рисками для безопасности российским абонентамФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вице-премьер РФ Максим Акимов поручил Минкомсвязи разработать законодательную базу для технологии eSIM в России. До 15 января 2020 года ведомство должно предоставить предложения, которые обеспечат информационную безопасность владельцам виртуальной сим-карты.

Уже сейчас в России продаются несколько марок смартфонов, планшетов и смарт-часов, в которых доступна функция виртуальной сим-карты. Однако при использовании существующей технологии eSIM, тайна разговора может быть нарушена. Именно по этой причине Tele2 вынужден быть свернуть свой пилотный проект с eSIM всего через несколько недель после его запуска, сообщает Коммерсант.

Экспертам из Минкомсвязи предстоит решить целый комплекс технических и юридических проблем. Прежде всего нужно выяснить, смогут ли отечественные криптографические средства защиты информации работать на современных гаджетах с eSIM. Затем четко прописать правила дистанционного заключения договора на услуги связи для абонентов и смены пароля профиля при переносе номера на другое устройство.

Ранее сайт kp.ru сообщал о первом пилотном проекте электронной сим карты в России, запущенном Tele2, и новых возможностях для пользователей новой технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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