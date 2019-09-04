Метеорологи рассказали, куда идет ураган «Дориан»

СЕГОДНЯ 15:07 2019-09-04T15:07:59+03:00

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Из-за разрушительного урагана «Дориан» уже погибли семь человек. Президент США Дональд Трамп ввел режим ЧС в штате Северная Каролина. А в Южной Каролине, Флориде и Джорджии население эвакуируют из прибрежных районов. Более того из-за урагана под воду ушли часть багамских островов. Метеорологи не исключают, что «Дориан» может оказаться столь же разрушительным, как и «Катрина» 2005 года.

«Эти медленно движущиеся ураганы чрезвычайно опасны, потому что они набирают больше влаги из моря и, следовательно, будет больше осадков. Мы можем ожидать таких же убытков и последствий, как и после «Катрины», - цитирует слова старшего научного сотрудника Центра международных исследований климата Энн Софи Далоз телеканал «360».

Эксперт добавила, что сейчас во опасности находятся Восточное и Западное побережья США, Гавайи и острова США в Карибском море. Если ураган не изменит движения, то уже вечером в среду «Дориан» окажется в опасной близости от побережья Джорджии и Южной Каролины. А в четверг стихия может достичь побережья Северной Каролины.

ИСТОЧНИК KP.RU