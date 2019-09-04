2019-09-04T16:16:35+03:00
Общество

Храп супруга довел женщину до госпитализации в реанимацию в Москве

Врачи диагностировали у пострадавшей отравление лекарствами, которые она принимала, чтобы храпящий муж не мешал ей спать
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Храп супруга довел женщину до госпитализации в реанимацию в МосквеХрап супруга довел женщину до госпитализации в реанимацию в МосквеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве госпитализировали в реанимацию бразильскую туристку из-за храпа супруга.

Врачи заявили, что у пострадавшей обнаружили отравление медикаментами, которые она принимала, чтобы храпящий муж не мешал ей спать.

Супруг пациенты рассказал, что в ночь на 3 сентября они вместе выпивали в ресторане. Позже супруги вернулись в отель. Пострадавшая решила принять снотворное, чтобы не слышать храпа своего мужа. После этого ей стало плохо. Муж вызвал скорую помощь и женщину госпитализировали.

"Виновник" инцидента признался, что женщина пила лекарства в течение всего дня. Мужчина подчеркнул, что таблетки постоянно были у супруги при себе, пишет "Рен ТВ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом. Предположительно, наркотик мог попасть в организм ребенка через молоко 24-летней матери малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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