Храп супруга довел женщину до госпитализации в реанимацию в Москве
В Москве госпитализировали в реанимацию бразильскую туристку из-за храпа супруга.
Врачи заявили, что у пострадавшей обнаружили отравление медикаментами, которые она принимала, чтобы храпящий муж не мешал ей спать.
Супруг пациенты рассказал, что в ночь на 3 сентября они вместе выпивали в ресторане. Позже супруги вернулись в отель. Пострадавшая решила принять снотворное, чтобы не слышать храпа своего мужа. После этого ей стало плохо. Муж вызвал скорую помощь и женщину госпитализировали.
"Виновник" инцидента признался, что женщина пила лекарства в течение всего дня. Мужчина подчеркнул, что таблетки постоянно были у супруги при себе, пишет "Рен ТВ".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом. Предположительно, наркотик мог попасть в организм ребенка через молоко 24-летней матери малышки.
ИСТОЧНИК KP.RU