Инициативы Валерия Лимаренко вывели Сахалин в лидеры России по числу мер социальной поддержки

СЕГОДНЯ 01:00 2019-09-04T18:19:24+03:00

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Сахалинская область вышла в число лидеров среди остальных субъектов РФ по количеству мер социальной поддержки – их в регионе действует более 200. Врио губернатора Валерий Лимаренко развернул масштабную кампанию за повышение уровня жизни и создание на островах комфортной для жизни среды. Благодаря новым инициативам уровень бедности в регионе только в первом полугодии снизился с 9,6 до 6,3%: это почти в два раза меньше, чем средний уровень бедности в России. Свои доходы повысили более 15 тысяч жителей региона.

С 1 сентября в Сахалинской области увеличился размер минимальной пенсии: повышение составило почти 20%. Кроме того, по инициативе Валерия Лимаренко все пенсионеры региона теперь будут получать ежемесячную добавку к пенсии в размере 1 тысячи рублей.

Особое внимание на Сахалине и Курилах уделяется здравоохранению: финансовая помощь на лечение тяжелобольных в этом году выросла с 3 до 5 млн рублей. Еще 2,5 млн рублей из регионального бюджета получают в качестве подъемных врачи, переезжающие работать в Сахалинскую область. Почти в 20 медучреждениях региона сейчас идет ремонт, для сахалинских больниц и поликлиник закуплено 225 единиц современного оборудования.

Сахалинская область стала лидером в Дальневосточном округе по масштабам строительства новых социальных объектов: на возведение новых школ, детских садов, больниц и спортивных объектов регион направил 15,7 млрд. руб. Решается и «квартирный вопрос»: с начала года в регионе втрое увеличились темпы расселения ветхого жилья. Кроме того, областные власти утвердили программу ремонта фасадов многоэтажек: новый облик получат более 600 домов во всех районах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU