Три крупных банка инвестируют в малмыжский проект
В рамках Восточного экономического форума АО «Русская медная компания» (РМК) и три крупнейших российских банка — ВЭБ, Сбербанк и ГПБ — заключили меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились рассмотреть вопрос о финансировании работ по освоению Малмыжского рудного поля и участка «Северный Малмыж» в Хабаровском крае. Кроме того банки планируют проинвестировать строительство горно-обогатительного комбината. Об этом говорится в совместном сообщении.
Предполагается, что проект будет реализован компанией ООО «Амур Минералс», которая входит в РМК, в Амурском и Нанайском районах Хабаровского края.
«Продукция комбината будет ориентирована на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны. Сделка может быть реализована с нашими партнерами - коммерческими банками на принципах фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ. Данный механизм предусматривает предоставление государственной субсидии на компенсацию роста ключевой ставки по всем траншам банков-партнеров на всем сроке кредитования», - приводится в сообщении компаний заявление первого зампреда ВЭБа Николая Цехомского.
Добавим, что Малмыжское месторождение меди — это третий крупнейший медный проект РМК, которому будет предоставлено проектное финансирование Газпромбанка. Об этом сообщил зампред правления финансовой организации Алексей Белоус.
РМК в октябре 2018 года приобрела Малмыжское месторождение за $200 млн. Его балансовые запасы оцениваются в 5,156 млн тонн меди и 278 тонн золота. Среднее содержание меди в руде 0,41%, золота - 0,22 г/т. Для освоения месторождения компания планирует построить горно-обогатительный комбинат (ГОК) по переработке 56 млн тонн руды в год.
РМК входит в число крупнейших производителей меди в России. Основным ее владельцем и председателем совета директоров является Игорь Алтушкин.
В конце августа текущего года Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона уже согласовал выдачу долгосрочного льготного кредита на 7 млрд рублей на проект строительства ГОКа на базе медного месторождения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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