СЕГОДНЯ 22:14 2019-09-04T22:39:45+03:00

Моди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве Фото: REUTERS

Российская и индийская сторона также призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с терроризмом

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Российский лидер Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.

- Российско-индийские отношения успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне, - сказано в официальном сообщении.

Обе страны также призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с терроризмом.

- Развитие всего комплекса отношений между Россией и Индией является внешнеполитическим приоритетом двух стран, - сообщается на сайте Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время официальной встречи российский лидер Владимир Путин познакомил премьера-министра Индии Нарендра Моди со своими медведями. Президент всего за час показал премьеру Индии весь Дальний Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU