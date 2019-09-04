2019-09-04T22:39:45+03:00
Политика

Моди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве

Российская и индийская сторона также призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с терроризмом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Моди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничествеМоди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничествеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.

- Российско-индийские отношения успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне, - сказано в официальном сообщении.

Обе страны также призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с терроризмом.

- Развитие всего комплекса отношений между Россией и Индией является внешнеполитическим приоритетом двух стран, - сообщается на сайте Кремля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время официальной встречи российский лидер Владимир Путин познакомил премьера-министра Индии Нарендра Моди со своими медведями. Президент всего за час показал премьеру Индии весь Дальний Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парламент Британии рассмотрит законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС
ЕС приостановил импорт фруктов и овощей из Украины
В Совфеде заявили, что Британии грозит серьезнейший политический кризис
Роухани: Иран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения ядерных обязательств
В Италии туристы из РФ задержали уличного вора
Посольства США в России объявили о новых местах проведения визовых собеседований
В Госдуму внесли законопроект, усиливающий ответственность за нарушение законодательства в госзакупках
Киев выступил за возвращение наблюдателей из России в Донбасс
Британское правительство выделит 2 миллиарда на расходы, связанные с Brexit
"Это неконституционно, недемократично": Кличко прокомментировал решение Киева о его увольнении
В США расширили список санкций по Ирану
В США впервые ввели полный запрет на использование электронных сигарет
Следствие закончило расследование дела американца Уилана
Конте сформировал новую итальянскую правительственную коалицию
Нетаньяху посетит РФ с визитом, в ходе которого он встретится с Путиным
Губернатор Тюменской области Александр Моор дал старт новому производству
"Подрыв или угроза независимости Украины": Страны ЕС согласовали продление на полгода антироссийских санкций
Глава Генштаба ВС РФ обсудил с американским коллегой по телефону сирийский вопрос
Безруков предложил «брать мзду» за проказ зарубежных фильмов в России
Топилин прокомментировал идею перехода на четырехдневную рабочую неделю в РФ
Мединский считает чтение комиксов взрослыми людьми убожеством
В США заявили о позиции Вашингтона по "Северному потоку — 2"
Владимир Жириновский: Налоговая система ограничивает развитие экономики России
Мединский призвал россиян читать книги вместо просмотра телевизора