Моди и Путин приняли совместное заявление о сотрудничестве
Российский лидер Владимир Путин и премьер - министр Индии Нарендра Моди после переговоров на полях Восточного экономического форума приняли совместное заявление о сотрудничестве.
- Российско-индийские отношения успешно выдерживают турбулентность современного мира. При этом они не зависят и никогда не будут зависеть от воздействия извне, - сказано в официальном сообщении.
Обе страны также призвали международное сообщество к созданию единого фронта борьбы с терроризмом.
- Развитие всего комплекса отношений между Россией и Индией является внешнеполитическим приоритетом двух стран, - сообщается на сайте Кремля.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что во время официальной встречи российский лидер Владимир Путин познакомил премьера-министра Индии Нарендра Моди со своими медведями. Президент всего за час показал премьеру Индии весь Дальний Восток.
ИСТОЧНИК KP.RU