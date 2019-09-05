В Интернете появился первый трейлер фильма «Плохие парни 3»
В Интернете появился первый трейлер фильма «Плохие парни 3». Ролик опубликовала на своем YouTube-канале студия Sony Pictures Entertainment, которая занимается съемками продолжения приключений двух отважных полицейских — Майка Лоури и Маркуса Бэрнетта.
В главных ролях, как и в предыдущих частях полюбившегося зрителям боевика, снимаются актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс, а режиссерами новой ленты стали Адиль Эль Арби и Билал Фалла.
Ожидается, что «Плохие парни 3» выйдут в прокат 17 января 2020 года.
Напомним, как писал сайт kp.ru, первый фильм о двух разных стражах порядка вышел на экраны почти 25 лет назад, в 1995 году. Тогда у напарников было сложное задание — поймать головореза, похитившего наркотики с секретного склада, и спасти девушку, оказавшуюся на пути преступника.
Сиквел картины «Плохие парни 2» появился в 2003 году. Восемь лет спустя Лоури и Бэрнетт расследовали схему доставки нового наркотика в Майами. Первые две части снял режиссер Майкл Бэй.
Трейлер фильма "Плохие парни 3".Главные роли исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс
ИСТОЧНИК KP.RU