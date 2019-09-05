2019-09-05T04:28:02+03:00
Звезды

В Интернете появился первый трейлер фильма «Плохие парни 3»

Картина должна выйти в прокат в январе 2020 года [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Продолжение приключений двух отважных полицейских выйдет на экраны 17 января 2020 годаПродолжение приключений двух отважных полицейских выйдет на экраны 17 января 2020 года
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В Интернете появился первый трейлер фильма «Плохие парни 3». Ролик опубликовала на своем YouTube-канале студия Sony Pictures Entertainment, которая занимается съемками продолжения приключений двух отважных полицейских — Майка Лоури и Маркуса Бэрнетта.

В главных ролях, как и в предыдущих частях полюбившегося зрителям боевика, снимаются актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс, а режиссерами новой ленты стали Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Ожидается, что «Плохие парни 3» выйдут в прокат 17 января 2020 года.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый фильм о двух разных стражах порядка вышел на экраны почти 25 лет назад, в 1995 году. Тогда у напарников было сложное задание — поймать головореза, похитившего наркотики с секретного склада, и спасти девушку, оказавшуюся на пути преступника.

Сиквел картины «Плохие парни 2» появился в 2003 году. Восемь лет спустя Лоури и Бэрнетт расследовали схему доставки нового наркотика в Майами. Первые две части снял режиссер Майкл Бэй.

Трейлер фильма "Плохие парни 3".Главные роли исполнили Уилл Смит и Мартин Лоуренс

ИСТОЧНИК KP.RU

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