2019-09-05T06:46:10+03:00
Общество

Власти Сочи нашли жилье для выселенного из пансионата онкобольного

В мэрии города сообщили, что предоставили семье мужчины предметы первой необходимости
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Вид на Сочи со стороны моряВид на Сочи со стороны моряФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Для оставшегося без крова над головой вместе с семьей мужчины, страдающего онкологическим заболеванием, власти города нашли временное жилье. Ему предоставили квартиру из муниципального жилого фонда, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

В сообщении городской администрации отмечается, что уже вечером в среду, 4 сентября, он приехал в эту квартиру, «чтобы оценить новые условия проживания».

«Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время», - цитирует заявление мэрии ТАСС.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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