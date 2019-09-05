Brexit только снится: Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов
В парламенте Британии, где в зале заседаний установлены удобные диваны, первый депутат ими наконец воспользовался по назначению. Джейкоб Рис-Могг уснул во время обсуждения Brexit. Встреча затянулась на три часа и проводить ее парламентарии решили глубокой ночью в связи с важностью темы.
Парламентарий ста звездой мемовФото: Twitter.com
Вот только внимательность покинула Рис-Могга и он заснул. ВВС пишет, что с опозиционных скамеек доносились крики «Вставай, парень». Наверное, потому что вместо зеленого дивана их усадили на скамейки.
Поведение парламентария разозлило не только коллег. На выходку отреагировал известный актер Хью Лорри:
Пользователи твиттер проявили фантазиюФото: Twitter.com
- Джейкоб Рис-Могг, разваливающийся г на передней скамье во время сегодняшних экстренных дебатов, самый наглый человек, которого я когда либо видел, -написал звезда «Доктора Хауса» в твиттере.
Его ждали неожиданные превращенияФото: twitter.com
В том же твиттере нашлись желающие придать депутату более загадочный или торжественный вид на фото, облетевших интернет.
Спящему в парламенте депутату приделывали с помощью компьютерных программ спальную шапочку, его «переносили» на знаменитый диван Симпсонов. Волею мастеров фотошопа Джейкоп Рис-Могг превращался на фото то в античную модель, то «примерял» дамские чулки.
Поведение осудили депутаты из опозицииФото: Twitter.com
Посла навалившейся на депутата «славы» он был вынужден ответить в твиттер. Мемы он объяснил тем, что коллеги настояли на том, чтобы он просто откинулся на спинку дивана и отдохнул.
ИСТОЧНИК KP.RU