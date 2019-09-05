2019-09-05T15:29:41+03:00
Политика

Brexit только снится: Уснувший на заседании британский политик стал героем мемов

Джейкоб Рис-Могг не выдержал ночной трехчасовой дискуссии о способах разрешения кризиса Brexit
Юлия САЛЬНИКОВА
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Депутат оправдался за свой отдых на диванчике Фото: PA Images/ТАССДепутат оправдался за свой отдых на диванчике Фото: PA Images/ТАСС
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В парламенте Британии, где в зале заседаний установлены удобные диваны, первый депутат ими наконец воспользовался по назначению. Джейкоб Рис-Могг уснул во время обсуждения Brexit. Встреча затянулась на три часа и проводить ее парламентарии решили глубокой ночью в связи с важностью темы.

Парламентарий ста звездой мемов Фото: Twitter.com

Парламентарий ста звездой мемовФото: Twitter.com

Вот только внимательность покинула Рис-Могга и он заснул. ВВС пишет, что с опозиционных скамеек доносились крики «Вставай, парень». Наверное, потому что вместо зеленого дивана их усадили на скамейки.

Поведение парламентария разозлило не только коллег. На выходку отреагировал известный актер Хью Лорри:

Пользователи твиттер проявили фантазию Фото: Twitter.com

Пользователи твиттер проявили фантазиюФото: Twitter.com

- Джейкоб Рис-Могг, разваливающийся г на передней скамье во время сегодняшних экстренных дебатов, самый наглый человек, которого я когда либо видел, -написал звезда «Доктора Хауса» в твиттере.

Его ждали неожиданные превращения Фото: twitter.com

Его ждали неожиданные превращенияФото: twitter.com

В том же твиттере нашлись желающие придать депутату более загадочный или торжественный вид на фото, облетевших интернет.

Спящему в парламенте депутату приделывали с помощью компьютерных программ спальную шапочку, его «переносили» на знаменитый диван Симпсонов. Волею мастеров фотошопа Джейкоп Рис-Могг превращался на фото то в античную модель, то «примерял» дамские чулки.

Поведение осудили депутаты из опозиции Фото: Twitter.com

Поведение осудили депутаты из опозицииФото: Twitter.com

Посла навалившейся на депутата «славы» он был вынужден ответить в твиттер. Мемы он объяснил тем, что коллеги настояли на том, чтобы он просто откинулся на спинку дивана и отдохнул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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