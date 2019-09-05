В Саратовский области упал военный вертолет

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-05T15:53:33+03:00

Недалеко от учебной авиационной базы , упал вертолет

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В Саратовской области днем 5 сентября произошло ЧП. Недалеко от областного центра, в поселке Соколовый недалеко от учебной авиационной базы, упал вертолет. Сразу после ЧП воздушное судно загорелось. Известно, что борт военный. На место ЧП прибыли представители спецслужб, медики, сотрудники МЧС, следователи, представители правоохранительных органов.

На борту вертолета находилось три человека, все они, к счастью, выжили.

- Экипаж вертолета сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было, - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве пояснили, что вертолет шел на разгон на взлетной полосе, но опрокинулся. Причиной ЧП, вероятно, стало разрушение одной из стоек шасси.

Жители Саратова сообщают, что накануне, 4 сентября, видели колонну предположительно военных вертолетов, пролетавших над городом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/730282" frameborder="0"></iframe> Вертолёт Ми-8 разбился в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU