Путин упрекнул власти Токио в невыдаче японских виз жителям Крыма

СЕГОДНЯ 16:11 2019-09-05T16:12:22+03:00

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На заседании Восточно экономического форума Владимир Путин затронул тему обмена туристами между Россией и Японией. Она напомнил, что японцы имеют право без оформления визы посещать Курильские острова. Причем сделано это для них «в эксклюзивном порядке».

- Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива, она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке. Это имеет и политическую составляющую, потому что на эти острова японское государство не хочет оформлять визы своим гражданам. Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу, - цитирует слова президента ТАСС.

Вопрос принадлежности островов, с учетом исторических событий, глава государства тоже прокомментировал. Он уверен, что несмотря на то, что пока вопросы не решены окончательно, люди не должны «чувствовать себя жертвами геополитических событий».

В тоже время Владимир Путин считает странным, что японцы в ответ не пошли на такие же уступки.

- Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?

ИСТОЧНИК KP.RU