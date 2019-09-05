Завод по переработке картофеля запустили в Тюменской области

СЕГОДНЯ 16:38 2019-09-05T16:38:17+03:00

Губернатор отметил, что рад появлению в регионе компании, которая задает тон всем сельхозтоварпроизводителям

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5 сентября 2019 года в Тюменской области запустили первый завод по переработке картофеля "Агрофирма "КРиММ". Его строительство началось два года назад, а уже сегодня торжественную ленточку на церемонии перерезал губернатор Александр Моор. Общая площадь производства – 11 тыс. 400 кв. м. Объем инвестиций – более 1,1 млрд рублей. Проект реализовывали с использованием механизма льготного инвестиционного кредитования с общим объемом заемных средств двух банков в размере 0,697 млрд рублей. Отметим, что это первый завод подобного типа в России.

«Компания сразу создавалась как предприятие, которое использует новейшие научные разработки, инновационные технологии, и сегодня «КРиММ» – это бренд агропромышленного комплекса Тюменской области, – заявил Александр Моор. – Мы гордимся, что на нашей земле с нуля создана компания, которая теперь задает тон всем сельхозтоваропроизводителям».

Проект включает в себя строительство мощностей по переработке продукции (установку линии по производству свеженарезанного картофеля), строительство очистных сооружений и переработки сточных вод, приобретение высокотехнологичного оборудования, покупку техники и оборудования для полевых работ. Создано 51 рабочее место.

Губернатор подчеркнул, что правительство всегда будет оказывать поддержку предприятиям, которые развивают такие проекты. Это лишь первый шаг на пути к созданию завода по глубокой переработке.

ИСТОЧНИК KP.RU