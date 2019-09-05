Канатоходец сорвался, проходя по тросу между башнями «Москва Сити»
Между башнями «Москва Сити» канатоходцы натянули тросы, они планируют установить мировой рекорд накануне празднования Дня города в Москве. Высота тросов – 300 метров от земли.
Тренировка одного из экстремалов попала на видео. Мужчина шел по канату между башнями «Око» и «Нева», в какой-то момент он оступается и летит вниз – к счастью, спортсмена спасает страховочный канат. Потому экстремал просто зависает в воздухе, в ожидании подмоги.
Рекорд канатоходцы из России, Германии, Франции и Канады планируют поставить 7 -8 сентября. Они натянут канаты между башнями «Москва сити» на высоте 35 метров и пройдутся между небоскребами. О этой даты в ежедневном режиме они проводят тренировки и, конечно, попадают под прицелы камер москвичей. Правда, организаторы уточняют, что трюк возможен только при хорошей погоде.
Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити».
ИСТОЧНИК KP.RU