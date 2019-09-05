2019-09-05T17:33:04+03:00
Общество

Канатоходец сорвался, проходя по тросу между башнями «Москва Сити»

Очевидцы сняли на видео трюк
Юлия САЛЬНИКОВА
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Проход по канату пока репетиционныйПроход по канату пока репетиционныйФото: Кадр видео
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Между башнями «Москва Сити» канатоходцы натянули тросы, они планируют установить мировой рекорд накануне празднования Дня города в Москве. Высота тросов – 300 метров от земли.

Тренировка одного из экстремалов попала на видео. Мужчина шел по канату между башнями «Око» и «Нева», в какой-то момент он оступается и летит вниз – к счастью, спортсмена спасает страховочный канат. Потому экстремал просто зависает в воздухе, в ожидании подмоги.

Рекорд канатоходцы из России, Германии, Франции и Канады планируют поставить 7 -8 сентября. Они натянут канаты между башнями «Москва сити» на высоте 35 метров и пройдутся между небоскребами. О этой даты в ежедневном режиме они проводят тренировки и, конечно, попадают под прицелы камер москвичей. Правда, организаторы уточняют, что трюк возможен только при хорошей погоде.

Канатоходец прошелся между башнями «Москва-Сити».

ИСТОЧНИК KP.RU

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