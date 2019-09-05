Сын чемпиона мира по футболу Кафу умер во время игры

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-05T18:41:21+03:00

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Во время игры в футбол умер молодой спортсмен Данило Фелисиано. Причиной смерти сына чемпиона мира Кафу стал сердечный приступ. Ему было 30 лет. Эту информацию подтвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций, на официальной странице УЕФА в твиттер появился пост с соболезнованиями семье известного футболиста:

- Мысли всего футбольного мира с вами и вашей семьей в это трагическое время.

Тренировка проходила в городе Баруэри. Спортсмен почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медикам. Однако, спасти футболиста врачи не успели.

Сразу несколько известных футбольных клубов, «Милан» и «Рома», за которые игра отец скончавшегося футболиста, принесли свои соболезнования. Кафу дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии по футболу. Это произошло в 1994 году и 2002 году. Кроме того легендарный спортсмен участвовал в трех чемпионатах мира подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU