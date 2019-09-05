2019-09-05T18:41:21+03:00
Спорт

Сын чемпиона мира по футболу Кафу умер во время игры

УЕФА выразил соболезнования семье спортсмена
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Соболезнования семье чемпиона Кафу принесли в УЕФАСоболезнования семье чемпиона Кафу принесли в УЕФАФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Во время игры в футбол умер молодой спортсмен Данило Фелисиано. Причиной смерти сына чемпиона мира Кафу стал сердечный приступ. Ему было 30 лет. Эту информацию подтвердили в Союзе европейских футбольных ассоциаций, на официальной странице УЕФА в твиттер появился пост с соболезнованиями семье известного футболиста:

- Мысли всего футбольного мира с вами и вашей семьей в это трагическое время.

Тренировка проходила в городе Баруэри. Спортсмен почувствовал себя плохо и обратился за помощью к медикам. Однако, спасти футболиста врачи не успели.

Сразу несколько известных футбольных клубов, «Милан» и «Рома», за которые игра отец скончавшегося футболиста, принесли свои соболезнования. Кафу дважды становился чемпионом мира в составе сборной Бразилии по футболу. Это произошло в 1994 году и 2002 году. Кроме того легендарный спортсмен участвовал в трех чемпионатах мира подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умер президент гильдии продюсеров Юрий Бобров
Светлокожую актрису Дакоту Фэннинг затравили в соцсетях за образ мусульманки
Суд приговорил к четырем годам колонии участника митинга в Москве Константина Котова
Начата проверка после обрушения бывшего детского лагеря в Подмосковье
Болтон обсудил с послом США в Дании экономические связи с Гренландией
Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии
Канатоходец сорвался, проходя по тросу между башнями «Москва Сити»
Еще 11 женщин обвинили испанского тенора Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах
Итальянские соцслужбы отобрали у матери-одиночки из России сына
Брат Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по «жёсткому Brexit»
Правительство поддержало законопроект о негосударственных пенсиях в 50 и 60 лет
Нацсовет Украины намерен через суд закрыть телеканал NewsOne за «разжигание вражды»
В Подмосковье обрушилось здание бывшего детского лагеря: появилось видео
Губернатор Ленобласти предложил ввести правила этикета в школьных столовых
Завод по переработке картофеля запустили в Тюменской области
В МИД России подтвердили задержание россиянина в аэропорту Неаполя
Президент Монголии рассказал, что это он уговорил Трампа позвонить Путину