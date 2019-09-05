2019-09-05T18:54:31+03:00
Общество

Умер президент гильдии продюсеров Юрий Бобров

Ему было 67 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президенту Гильдии было 67 летПрезиденту Гильдии было 67 летФото: ru.wikipedia.org
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Союз кинематографистов сообщил о смерти президента Гильдии продюсеров Юрия Боброва. Организатору кинопроизводства было 67 лет. Причину его смерти в Союзе не называют. Председателем Гильдии он был избран в 2008 году.

- Он инициировал разработку Проекта «Национальной кинематографической Программы импортозамещения с целью создания полноценной экономической и законодательной базы для успешного развития кинематографии, как отрасли культуры», - сообщили в некрологе коллеги Боброва.

В Союзе кинематографистов также отмечают его заслуги в проведении первой в стране Церемонии вручения профессиональных премий Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. В организации говорят, что Юрий Бобров был не только профессионалом в своем деле, но и «дорогим человеком для многих». Коллеги принесли свои соболезнования семье президента Гильдии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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