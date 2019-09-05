2019-09-05T20:07:55+03:00
Политика

Минобороны предлагает назначать льготы семьям военнослужащих, погибших при выполнении спецзадач

Речь идет о погибших, не получивших особый статус
Юлия САЛЬНИКОВА
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Минобороны хочет восполнить пробел в законе "О ветеранах"Минобороны хочет восполнить пробел в законе "О ветеранах"Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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В министерстве обороны хотят восполнить пробел в законодательстве и наделить правом получения льгот семьи погибших военнослужащих. Сейчас на дополнительную поддержку государства могут рассчитывать семьи погибших ветеранов и участников боевых действий. У кого нет этого статуса, таких льгот нет. В связи с этим Минобороны подготовило документ, в ведомстве предлагают внести поправки в закон «О ветеранах».

Как сообщает сайт MK.RU, соцподдержка предполагает 50-процентную компенсацию оплаты коммунальных услуг и жилья. А также пенсионные льготы, преимущество при вступлении в жилищные и гаражные кооперативы.

- Бывает так, что человек воюет, получает ранения или погибает в районе, который по разным причинам законом не относится к категории «зона боевых действий, —объяснил необходимость внесения изменений в закон руководитель центрального исполкома Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-лейтенант полиции Александр Михайлов.

Поскольку с юридической точки зрения семья не может претендовать на льготы, близкие погибшего остаются ни с чем.

- Нет ни кормильца, ни компенсаций или льгот. Именно этот пробел Минобороны и хочет исправить, - пояснил Михайлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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